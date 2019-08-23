Берлин, 23 августа, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Немецкая компания Porsche обнародовала информацию об интерьере своего первого полностью электрического серийного автомобиля Taycan. Об этом сообщается на сайте автокомпании.

Newsroom.porsche.com Porsche Taycan

Немецкий автопроизводитель оборудовал свою новинку изогнутым 16,8-дюймовый дисплеем, на котором можно установить приложение Apple Music. Это позволит автовладельцам проигрывать 50 миллионов песен без рекламы.

Taycan также выпускается с поддержкой Apple CarPlay. Водители могут легко подключить свой iPhone и получать маршруты, оптимизированные для трафика, совершать звонки, отправлять и получать сообщения.

Кроме того, с помощью сенсорных кнопок, расположенных по краям экрана, можно управлять фарами, системой контроля устойчивости, жесткостью подвески и, возможно, высотой дорожного просвета автомобиля. На приборной панели также отображаются все пять режимов движения, которые предусмотрены у электромобиля.

Напомним, компания Porsche представит свой первый полностью электрический серийный автомобиль Taycan 4 сентября 2019 года.

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