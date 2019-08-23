Москва, 23 августа, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Стали известны подробности судебных претензий российской компании-банкрота — ООО «Русская фильм группа» к известным мировым звёздам — Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру. Арбитражный управляющий общества в рамках дела о банкротстве киностудии подал в Арбитражный суд Москвы заявление «о привлечении к субсидиарной ответственности» Джеки Чана, Арнольда Шварценеггера и China Film Group Corporation. Сведения об этом обнародованы на сайте юридически значимых событий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги, деньги, деньги...

Компания «Русская фильм группа», по данным ЕГРЮЛ, была учреждена 24 декабря 2007 года в Москве для производства кинофильмов, видеофильмов и ТВ-программ. Её уставный капитал — 20 тыс. рублей, участники — Алёна Миронова и Евгения Немченко. 11 декабря 2017 года Арбитражный суд Москвы объявил компанию банкротом и ввёл конкурсное производство. После того как Олег Бабкин (бывший конкурсный управляющий) был освобождён от своих обязанностей, его место занял Кирилл Бодров. 21 августа 2019 года он подал в суд заявление.

«Настоящим конкурсный управляющий уведомляет о подаче заявления о привлечении к субсидиарной ответственности Джеки Чана (Jackie Chan, адрес: 145 Waterloo Rd. Kowloon Tong Hong Kong; страна регистрации: Гонконг, Китайская Народная Республика), Арнольда Алоиса Шварценеггера (Arnold Alois Schwarzenegger, адрес: 455 Golden Gate Avenue, Suite 14 000, San Francisco, CA 94 102, USA; страна регистрации: Соединенные Штаты Америки), China Film Group Corporation (Block E, Huayuan Enterprise, No. 7 Beizhan North Street, Xicheng District, Beijing, China; страна регистрации: Китайская Народная Республика). Идентифицирующие указанных лиц данные неизвестны. Заявленный размер ответственности: 216 626 500 (двести шестнадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей», — говорится в официальном уведомлении.

Напомним, 23 августа стало известно о претензиях конкурсного управляющего ООО «Русская фильм группа» к голливудским звёздам — Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру, а также кинокомпании China Film Group. Уточнялось, что претензии связаны с инвестициями в картину «Тайна печати дракона», производством которой занималась компания из Китая, а актёры были исполнителями главных ролей.

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