Москва, 23 августа, 2019, 07:44 — ИА Регнум. В Москве в преддверии 1 сентября — Дня знаний — вблизи столичных школ проверили дорожную инфраструктуру — дорожные знаки и светофоры, сообщается на портале мэра столицы.

Мвд.рф Осторожно дети

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Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) проверили территорию у 566 учебных заведений, вблизи которых находятся оживлённые автотрассы.

Специалисты определили места, где отсутствует дорожная разметка, знаки, лежачие полицейские и нет ограждений. В ЦОДД отметили, что к 1 сентября все недочёты будут устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в России «первосентябрьский капитал».

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