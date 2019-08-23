Хабаровск, 23 августа, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Затопленными остаются в Хабаровском крае 1860 дач, 25 жилых домов, 528 приусадебных и 805 земельных участков, а также 36 проездов внутри населённых пунктов и 3 проезда межпоселковых дорог, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Маскитный Наводнение

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От паводка пострадали жители 61 населённого пункта в 8 муниципалитетах Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные ливни спровоцировали ухудшение паводковой ситуации в ДФО. Сложной остаётся обстановка в ЕАО, Приморье и Хабаровском крае.