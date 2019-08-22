Москва, 23 августа, 2019, 00:37 — ИА Регнум. Хоккейный турнир «Кубок мэра Москвы» стартовал 22 августа в столице. Спортивные соревнования открыл мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Команда Спартака

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин вбрасывает шайбу

«Москва является сердцем русского хоккея. Десятки тысяч подростков и взрослых москвичей беззаветно преданы хоккею. В Москве проходит Студенческая лига, «Золотая шайба», Континентальная хоккейная лига и другие соревнования», — отметил мэр Москвы.

Также мэр Москвы поблагодарил спортсменов за «праздник», которые их соревнования подарили жителям столицы. Отметим, что «Кубок мэра Москвы» по хоккею пройдёт в столице с 22 по 25 августа 2019 года.