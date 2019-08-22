Рим, 22 августа, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла отложил до вторника, 27 августа, принятие решения о пути выхода из правительственного кризиса, сообщили в пресс-службе президента в четверг, 22 августа.

Presidencia de la República Mexicana Серджо Маттарелла

Маттарелла в своём выступлении дал понять, что будет выбирать из двух вариантов: либо две партии нынешнего состава парламента сумеют согласовать единую программу и сформировать правительство, либо будут проведены досрочные выборы.

Наблюдатели отмечают, что оба варианта в равной степени возможны: две итальянские партии, «Движение 5 звёзд» и либералы, пробуют создать новую коалицию, потому что в этом единственный шанс и тех и других получить власть. Однако программы сторон столь различны и они выдвигают друг другу столько требований, что президент страны может счесть выборы более надёжным вариантом, даже несмотря на то, что их организация и проведение сократит время на принятие бюджета и других основных документов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в четверг формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла провел встречи с лидерами всех основных партий страны. Тема бесед — правительственный кризис. Согласно процедуре, предусмотренной итальянским законодательством, именно президент должен выбрать один из трех путей выхода из кризиса.

Первый вариант — проведение досрочных выборов в связи с распадом коалиции, второй — формирование новой коалиции в действующем составе парламента (при наличии возможности), третий — формирование так называемого технического правительства, которое должно утверждать необходимые стране финансово-экономические документы, но не может принимать никаких политических решений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» Маттео Сальвини инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини в свою очередь уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Один из вероятных сценариев — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой» (также «Братья Италии» и «Вперед, Италия»).

Одновременно представители второй партии бывшей коалиции, «Движения 5 звезд», обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.