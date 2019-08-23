Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 23 августа, 2019, 05:00 — ИА Регнум. В мае 1939 года в районе реки Халхин-Гол Японией был развязан вооружённый конфликт, продолжавшийся до сентября того же года. 23 августа, в дни мощного контрнаступления советско-монгольских войск, был подписан советско-германский пакт о ненападении.

В преддверии памятной даты в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности» с участием учёных и политологов из России и Монголии.

О цене победы на Халхин-Голе — к. и. н, доцент МАИ Смирнов Андрей Анатольевич.