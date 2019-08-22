Бразилиа, 22 августа, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у страны «нет ресурсов» для борьбы с лесными пожарами, 22 августа передает агентство Reuters.

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«Амазонка больше Европы. Как вы будете бороться с криминальными пожарами на такой площади? У нас нет ресурсов для этого» , — заявил Болсонару журналистам.

По официальной статистике, количество пожаров в бассейне Амазонки в 2019 году увеличилось на 83% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

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