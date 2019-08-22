Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Москва, 23 августа, 2019, 01:00 — ИА Регнум. Весной 1939 года в районе реки Халхин-Гол союзной Германии Японией против СССР и Монголии был развязан вооружённый конфликт. 23 августа 1939 года между Германией и Советским Союзом был подписан Договор о ненападении — документ, имевший важнейшее для дальнейших событий значение.

В преддверии значимой даты в пресс-центре ИА REGNUM прошёл круглый стол на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности». В нём приняли участие учёные и политологи из России и Монголии.

Краткое сообщение от Жамсрангийна Урангуа — д. и. н, профессора Монгольского государственного университета (Улан-Батор).