Санкт-Петербург, 22 августа, 2019, 21:03 — ИА Регнум. В Петропавловской крепости Санкт-Петербурга 22 августа прошли торжества по случаю 155-летия создания Западного военного округа (ЗВО). Военные показали образцы техники и вооружения, которыми оснащены войска ЗВО, продемонстрировали выучку солдат, а вечером горожан и гостей Северной столицы ждет салют.

Дарья Драй ИА REGNUM
Показ стрелкового оружия

Западный военный округ является правопреемником Ленинградского и Московского военных округов, он берет начало от издания 10 (22) августа 1864 года приказа военного министра Российской империи об образовании военно-окружных управлений.

Дарья Драй ИА REGNUM
Демонстрация бронетранспортера БТР-82
Дарья Драй ИА REGNUM
Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв

В связи с юбилейной датой в Петропавловской крепости были развернуты бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь», другая техника.

Дарья Драй ИА REGNUM
Демонстрация военной техники
Дарья Драй ИА REGNUM
Пушечный зенитный ракетный комплекс «Панцирь»
Дарья Драй ИА REGNUM
Демонстрация военной техники

Военнослужащие ЗВО показывали посетителям автоматы и пулеметы, снайперские винтовки, гранатомёты, рассказывали интересующимся, среди которых было много мальчишек, о характеристиках и возможностях этого оружия.

Дарья Драй ИА REGNUM
Демонстрация военного оружия
Дарья Драй ИА REGNUM
Выставка новейшего вооружения, военной техники
Дарья Драй ИА REGNUM
Демонстрация военной техники

Ровно в полдень командующий войсками ЗВО Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв произвел памятный полуденный выстрел из артиллерийского орудия. Оставшаяся от залпа гильза будет передана в музей ЗВО.

Дарья Драй ИА REGNUM
Памятный полуденный выстрел артиллерийского орудия
Дарья Драй ИА REGNUM
Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв с гильзой
Дарья Драй ИА REGNUM
Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв
Дарья Драй ИА REGNUM
Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв
Дарья Драй ИА REGNUM
Вынос флага РФ, Знамени Вооружённых сил РФ и Боевого Знамени ЗВО

В честь юбилея округа у Нарышкина бастиона Знамённая группа вынесла Государственный флаг Российской Федерации, Знамя Вооружённых сил РФ и Боевое Знамя Западного военного округа.

Дарья Драй ИА REGNUM
Плац-концерт роты Почётного караула
Дарья Драй ИА REGNUM
Оркестр штаба ЗВО
Дарья Драй ИА REGNUM
Плац-концерт роты Почётного караула

Затем рота Почётного караула провела церемонию развода и плац-концерт, в ходе которого продемонстрировала стилизованные приёмы штыкового боя с использованием 7,62-мм карабинов СКС.

Дарья Драй ИА REGNUM
Плац-концерт роты Почётного караула
Дарья Драй ИА REGNUM
Плац-концерт роты Почётного караула
Дарья Драй ИА REGNUM
Плац-концерт роты Почётного караула
Дарья Драй ИА REGNUM
Плац-концерт роты Почётного караула
Дарья Драй ИА REGNUM
Плац-концерт роты Почётного караула
Дарья Драй ИА REGNUM
Пулемёт ПКП «Печенег»

Завершились торжества в крепости маршем знамённой группы и роты Почётного караула в сопровождении оркестра штаба Западного военного округа.

Дарья Драй ИА REGNUM
Демонстрация военной техники
Дарья Драй ИА REGNUM
Демонстрация военной техники
Дарья Драй ИА REGNUM
Демонстрация военной техники
Дарья Драй ИА REGNUM
Демонстрация военной техники
Дарья Драй ИА REGNUM
Демонстрация военной техники

В 22:00 в Петербурге будет произведен артиллерийский салют. Расчёты двенадцати орудий Д-44 в течение десяти минут дадут 30 артиллерийских залпов. Одновременно с этим операторы салютных установок выпустят около 3 тыс. фейерверочных изделий.

Напомним, войска и силы ЗВО дислоцируются на территории 26 субъектов Российской Федерации. Штаб округа находится в Санкт-Петербурге. В состав округа входит Балтийский флот, общевойсковые и танковая армии, Ленинградская армия ВВС и ПВО, соединения материально-технического обеспечения, отдельные воинские части.

На вооружении войск округа новейшая боевая техника: танки Т-90 и Т-72, бронетранспортеры БТР-82, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», многоцелевые самолёты Су-35, вертолёты Ми-8, Ми-28 и другая техника.