Санкт-Петербург, 22 августа, 2019, 21:03 — ИА Регнум. В Петропавловской крепости Санкт-Петербурга 22 августа прошли торжества по случаю 155-летия создания Западного военного округа (ЗВО). Военные показали образцы техники и вооружения, которыми оснащены войска ЗВО, продемонстрировали выучку солдат, а вечером горожан и гостей Северной столицы ждет салют.

Дарья Драй ИА REGNUM Показ стрелкового оружия

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация бронетранспортера БТР-82

Дарья Драй ИА REGNUM Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв

В связи с юбилейной датой в Петропавловской крепости были развернуты бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь», другая техника.

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация военной техники

Дарья Драй ИА REGNUM Пушечный зенитный ракетный комплекс «Панцирь»

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация военной техники

Военнослужащие ЗВО показывали посетителям автоматы и пулеметы, снайперские винтовки, гранатомёты, рассказывали интересующимся, среди которых было много мальчишек, о характеристиках и возможностях этого оружия.

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация военного оружия

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка новейшего вооружения, военной техники

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация военной техники

Ровно в полдень командующий войсками ЗВО Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв произвел памятный полуденный выстрел из артиллерийского орудия. Оставшаяся от залпа гильза будет передана в музей ЗВО.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятный полуденный выстрел артиллерийского орудия

Дарья Драй ИА REGNUM Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв с гильзой

Дарья Драй ИА REGNUM Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв

Дарья Драй ИА REGNUM Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв

Дарья Драй ИА REGNUM Вынос флага РФ, Знамени Вооружённых сил РФ и Боевого Знамени ЗВО

В честь юбилея округа у Нарышкина бастиона Знамённая группа вынесла Государственный флаг Российской Федерации, Знамя Вооружённых сил РФ и Боевое Знамя Западного военного округа.

Дарья Драй ИА REGNUM Плац-концерт роты Почётного караула

Дарья Драй ИА REGNUM Оркестр штаба ЗВО

Дарья Драй ИА REGNUM Плац-концерт роты Почётного караула

Затем рота Почётного караула провела церемонию развода и плац-концерт, в ходе которого продемонстрировала стилизованные приёмы штыкового боя с использованием 7,62-мм карабинов СКС.

Дарья Драй ИА REGNUM Плац-концерт роты Почётного караула

Дарья Драй ИА REGNUM Плац-концерт роты Почётного караула

Дарья Драй ИА REGNUM Плац-концерт роты Почётного караула

Дарья Драй ИА REGNUM Плац-концерт роты Почётного караула

Дарья Драй ИА REGNUM Плац-концерт роты Почётного караула

Дарья Драй ИА REGNUM Пулемёт ПКП «Печенег»

Завершились торжества в крепости маршем знамённой группы и роты Почётного караула в сопровождении оркестра штаба Западного военного округа.

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация военной техники

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация военной техники

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация военной техники

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация военной техники

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация военной техники

В 22:00 в Петербурге будет произведен артиллерийский салют. Расчёты двенадцати орудий Д-44 в течение десяти минут дадут 30 артиллерийских залпов. Одновременно с этим операторы салютных установок выпустят около 3 тыс. фейерверочных изделий.

Напомним, войска и силы ЗВО дислоцируются на территории 26 субъектов Российской Федерации. Штаб округа находится в Санкт-Петербурге. В состав округа входит Балтийский флот, общевойсковые и танковая армии, Ленинградская армия ВВС и ПВО, соединения материально-технического обеспечения, отдельные воинские части.

На вооружении войск округа новейшая боевая техника: танки Т-90 и Т-72, бронетранспортеры БТР-82, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», многоцелевые самолёты Су-35, вертолёты Ми-8, Ми-28 и другая техника.