Париж, 22 августа, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил принять соглашение о выходе и совершить Brexit ранее срока, установленного Евросоюзом, 22 августа передает агентство Reuters.

Chatham House Борис Джонсон

«Давайте не будем ждать до 31 октября» , — заявил Джонсон на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Джонсон уверен, что в оставшиеся два месяца можно успеть «разумно, прагматично и в интересах обеих сторон» вывести Великобританию из состава ЕС.

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