Бразилиа, 22 августа, 2019, 15:55 — ИА Регнум. «Бразильский бассейн реки Амазонки полыхает как никогда, — пишет сегодня, 22 августа, испанское издание El Pais. — За почти 8 первых месяцев этого года произошло примерно на 84% пожаров больше, чем за аналогичный период (от начала января до 19 августа) 2018 года. Рекордный темп роста показателей с того момента, как Национальный институт космических исследований (INPE) начал свои наблюдения в 2013 году».

Лесной пожар

За прошедшие месяцы 2019 года в Бразилии было зафиксировано 72 843 очага возгорания, больше половины которых пришлось на регион Амазонки, согласно данным INPE. Эта организация следит за процессом обезлесивания зоны джунглей посредством спутниковых снимков. В последние недели она стала объектом для критики президента Бразилии Жаира Болсонару, который поставил под сомнение полученные сведения. Кроме того, во вторник бразильский лидер высказал предположение (не подкрепленное какими-либо доказательствами), что это члены организаций по защите окружающей среды умышленно устраивают пожары, мстя за сокращение правительственного финансирования.

Огонь распространился и на особо охраняемые области: только на этой неделе было зарегистрировано 68 пожаров на индейских территориях и в заповедных зонах, прежде всего в бассейне Амазонки. В штате Мату-Гросу, одном из наиболее пострадавших от пламени, количество возгораний увеличилось на 205%.