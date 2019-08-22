Рим, 22 августа, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Итальянские либералы намерены поставить возможным коллегам по новой коалиции из «Движения 5 звезд» несколько условий, передает La Repubblica в четверг, 22 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome. Мигранты

В частности, руководители либералов настаивают на обсуждении параметров экономического маневра до утверждения состава коалиционного правительства.

Кроме того, они намерены потребовать отмены декрета о безопасности (ограничившего нелегальную миграцию) и снятия с повестки дня законопроекта о сокращении количества депутатов обеих палат парламента.

Поскольку идея резкого ограничения нелегальной миграции принадлежала «Лиге» Маттео Сальвини, то «Движение», вероятно, согласится с этим пунктом, полагают наблюдатели.

Однако камнем преткновения для формирования возможной «либерально-антиэлитной» коалиции может стать вопрос о сокращении числа парламентариев, поскольку этот пункт входил в список предвыборных обещаний «Движения». Впрочем, по данным других СМИ, либералы не настаивают на отзыве этого законопроекта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в четверг формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла проводит встречи с лидерами всех основных партий страны. Тема бесед — правительственный кризис. Согласно процедуре, предусмотренной итальянским законодательством, именно президент должен выбрать один из трех путей выхода из кризиса.

Первый вариант — проведение досрочных выборов в связи с распадом коалиции, второй — формирование новой коалиции в действующем составе парламента (при наличии возможности), третий — формирование так называемого технического правительства, которое должно утверждать необходимые стране финансово-экономические документы, но не может принимать никаких политических решений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини в свою очередь уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Один из вероятных сценариев — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой» (также «Братья Италии» и «Вперед, Италия»).

Одновременно представители второй партии бывшей коалиции, «Движения 5 звезд», обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.