Тверь, 22 августа, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Региональные и федеральные награды вручил жителям Тверской области губернатор Игорь Руденя 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Региональные и федеральные награды вручил жителям Тверской области губернатор Игорь Руденя

«Сегодня этот праздник имеет особое звучание: мы отмечаем 350-летие появления первого национального флага на военных кораблях нашей страны. Верность своей Родине, её символам, готовность трудиться во имя Отечества и защищать родную землю — это основополагающие качества нашего народа. Сегодня Государственный флаг Российской Федерации объединяет нас в работе по развитию нашей страны, по достижению целей национальных проектов», — сказал Игорь Руденя, отметив, что в этот день вручаются награды тем жителям региона, кто своим трудом доказал любовь к Родине.

Так, Звание Почётного гражданина Тверской области присвоено ветерану Великой Отечественной войны Ивану Кладкевичу, на днях отметившего 95 день рождения.

«Несмотря на возраст, он и сегодня в строю, ведёт большую работу в ветеранской организации, участвует в патриотическом воспитании молодёжи. Ваша жизнь, уважаемый Иван Евгеньевич, — это пример для всех нас», — сказал Игорь Руденя.

Также Орденом Дружбы награждена директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина — именно благодаря ее труду во многом был возрождён Тверской императорский дворец. Орденом «Родительская слава» награждена многодетная семья Сергея и Елены Сапелкиных из Торжокского района, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена начальнику отдела НИИ информационных технологий Елене Титовой.

Художнику-графику, член Тверского областного отделения «Союза художников России» Людмиле Юга присвоено почётное звание «Народный художник Российской Федерации». Почётное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ» присвоено директору Центра социальной поддержки населения Осташковского городского округа Ирине Здоровой, а директору Центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» Николаю Ковалёву — почётное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ».

Главному редактору «Удомельской газеты» Татьяне Галаховой, социальному работнику Комплексного центра социального обслуживания населения Кашинского городского округа Галине Кокоревой, главному редактору газеты «Кимрский вестник» Зое Кораблиной объявлены благодарности президента.

Знак губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского» Игорь Руденя вручил врачу Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева Людмиле Гутянской. Многодетным матерям Ольге Акимкиной из Калининского района и Наталье Блохиной из Кимр вручён Почётный знак Тверской области «Слава Матери». Также жители Тверской области отмечены званиями «Почётного работника здравоохранения Тверской области», «Почётный работник культуры и искусства Тверской области», «Почётный работник муниципальной службы Тверской области», «Почетный работник науки и образования Тверской области», «Почётный работник промышленности Тверской области», «Почётный работник сельского хозяйства Тверской области», звания «Почетный работник физкультуры, спорта и туризма Тверской области», «Почетный строитель Тверской области», вручены Почётные грамоты губернатора.

Сегодня же глава региона вручил тверским школьникам, которым недавно исполнилось 14 лет, паспорта гражданина Российской Федерации.