Сеул, 22 августа, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Genesis (суббренд Hyundai Motor) получила высшую награду на международном конкурсе Design Design Awards (IDEA) в Соединённых Штатах за концепт-кар Essentia. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на автопроизводителя.

Netcarshow.com Genesis Essentia Concept

Модель Essentia Concept получила золотую награду в области автомобилестроения и транспорта в IDEA. По сообщению автопроизводителя, главным преимуществом этого роскошного автомобиля стал «смелый и агрессивный» дизайн Genesis.

Бренд Genesis впервые получил награду в области дизайна в одном из трех мировых дизайнерских конкурсов.

Напомним, концепт-кар Essentia был впервые представлен на автосалоне в Нью-Йорке в марте 2018 года.

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