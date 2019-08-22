Тегеран, 22 августа, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе переговоров с министром внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари призвал Евросоюз помочь Ирану в экономической войне против США, заявив, что санкции Вашингтона во многом направлены против европейских фирм. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По мнению политика, Европа, в особенности бизнес, страдает от санкций не меньше, чем Иран. Для эффективного противодействия односторонним антииранским мерам Вашингтона Мохаммад Джавад Зариф призвал укреплять торговые связи между ЕС и Ираном, в том числе при помощи таких инструментов, как INSTEX.

Финский министр, в свою очередь, выразил надежду на то, что двусторонние связи не помешают развитию торгово-экономических отношений.