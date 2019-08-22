Подгорица, 22 августа, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Президент Черногории Мило Джуканович при назначении нового посла Черногории в НАТО Дубравки Лавович заявил, что республика, как член альянса, привержена ценностям и идеям блока. Об этом сообщает черногорская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Черногории.

UNCTAD Мило Джуканович

«Президент Джуканович пожелал послу успехов в выполнении дипломатической миссии и напомнил, что Черногория, как член блока, привержена идеям и ценностям Североатлантического альянса. В этом смысле он выразил свою поддержку дальнейшему укреплению союза, в котором примет участие наша дипломатическая миссия в Брюсселе», — заявили представители кабинета президента Черногории.

По словам представителей, встреча президента с назначенным послом позволила подвести положительные итоги двухлетнего полноправного членства республики в НАТО, такие как: укрепление национальной безопасности, укрепление макроэкономической стабильности, повышение уровня доверия инвесторов.