Москва, 22 августа, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы 30 сентября 2019 года начнёт рассмотрение иска Росимущества к ООО «Юнитекс» о взыскании убытков в размере 8 639 306 000 рублей. Что стало основанием для подачи иска, пока неизвестно, но три года назад именно эта компания приобрела 100% акций одной из московских типографий, попавших в федеральный план приватизации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск поступил в суд 14 августа 2018 года. По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено с уставным капиталом 10 тыс. рублей в июне 2010 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Директор — Вячеслав Назаров, владельцы — компания «Содбери Холдингз Лимитед» (Кипр), ООО «Принткапитал» (Москва) и Самуил (Сергей) Бендерский (Шмидов) — доля в 50%.

Напомним, в мае 2016 года ООО «Юнитекс» с торгов, организованных Российским аукционным домом, приобрело 100% акций АО «Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени «Первая образцовая типография», которая была включена в план приватизации. Поручение на организацию торгов было выдано Росимуществом. Итоговая цена составила 2,03 млрд рублей, увеличившись со стартовой на 20 млн рублей. Средства должны были поступить в федеральный бюджет в течение 30 дней с моменты аукциона. В СМИ фигурировали данные, что покупка была осуществлена в интересах инвесткомпании Vesper.

К слову, в арбитражном суде на сегодня рассматривается иск типографии к ООО «Юнитекст» «о взыскании задолженности в размере 547 305 024 рублей 63 копеек». Слушания назначены на 14 октября 2019 года. Также, помимо типографии, претензии к ООО имел и «Промсвязьбанк», который уступил право требования долга в размере 3 551 239 360,69 рубля компании с Виргинских островов — «Асана Трейдинг лимитед». Речь в иске шла о задолженности по возврату кредита — 2 030 000 000 рублей, процентах за пользование кредитом — 481 879 360,69 рубля, неустойке — 1 039 360 000 рублей. В решении в пользу истца фигурирует меньшая сумма, чем заявлялась ранее — 2 030 000 000 рублей основного долга, 685 502 873 рублей неустойка. На что был в мае 2016 года взят кредит, не уточняется, но есть сведения, что именно на покупку типографии.