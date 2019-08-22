Копенгаген, 22 августа, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Представители различных политических партий Дании заявили, что решение президента США Дональда Трампа отложить запланированный в Данию государственный визит унизило королеву Маргрету II.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сопредседатель Датской народной партии Сёрен Эсперсен назвал сложившуюся ситуацию абсурдной. «Это унижение всего королевского дома, который усердно готовился к приезду президента. Трамп ведет себя как избалованный ребёнок» — заявил политик.

Бывший министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен считает, что такое решение спровоцировало кризис в датско-американских отношениях. Представитель Консерваторов по вопросам Гренландии Расмус Ярлоу также назвал поведение Трампа «унизительным».

Солидарными с общим мнением оказались и представители более мелких партий. Так, лидер датских «Радикалов» Мортен Эстегор в своем твиттере написал, что «реальность превзошла все ожидания». Представитель партий «Единого списка» по политическим вопросам Пернилле Скиппер заявила, что «Трамп живет на другой планете» — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

В ночь с 20 на 21 августа Трамп оставил в своем твиттере сообщение, в котором говорилось о намерении главы Белого Дома перенести запланированный на 2−3 сентября государственный визит в Данию. В качестве причины такого решения президент США назвал отказ премьер-министра Дании Метты Фредериксен обсуждать вопрос продажи Гренландии.