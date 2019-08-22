Санкт-Петербург, 22 августа, 2019, 11:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения включен Кузнечный цех Государственного механического завода им. Карла Маркса (до революции — завод «Новый Лесснер»).

КГИОП Здание Кузнечного цеха

Здание, расположенное на Выборгской стороне, на Большом Сампсониевском проспекте, д. 66, было построено в 1928 году по проекту архитектора Льва Шишко и к настоящему времени оказалось единственным историческим зданием в центре заводского квартала.

«Его ценность обусловлена сохранностью большинства подлинных конструктивных элементов, включая бетонный каркас, кирпичное заполнение, бетонные своды, световые фонари, лестницу. В здании сохранились подлинные оконные заполнения с мелкой расстекловкой», — пояснили в петербургском Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Кузнечный цех представляет собой мало сохранившийся до наших дней тип ангарных построек с не перекрытым внутренним объемом.

В настоящее время здание бывшего кузнечного цеха используется под административные цели.