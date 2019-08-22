Новосибирск, 22 августа, 2019, 07:28 — ИА Регнум. День Государственного флага РФ в Новосибирской области решили отметить масштабным автопробегом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Маршрут автопробега

Колонна отправилась сегодня, 22 августа, от памятника трижды Герою Советского Союза А.И. Покрышкину в Новосибирске.

Как сказал на старте автопробега заместитель губернатора области Сергей Нелюбов, «государственный флаг олицетворяет великую историю нашего народа, нашей страны, устремленность в будущее».

Участники автопробега на 20 мотоциклах и шести автомобилях УАЗ «Патриот», украшенных российскими флагами, проедут по районам региона, где пройдут праздничные мероприятия в честь 350-летия Государственного флага России.

Маршрут колонны: Новосибирск — р.п. Ордынское — с. Кочки — г. Карасук — г. Купино — г. Татарск — р.п. Чаны — г. Новосибирск. Общая протяженность пробега — более 1 130 км.

Всего сегодня в Новосибирской области пройдёт почти тысяча мероприятий: концерты, викторины, выставки государственной символики России, тематические конкурсы рисунков, фестивали песен, велопробеги и пр.

Напомним, что триколор вновь стал главным символом РФ в ноябре 1991 года.

20 августа 1994 года президент России Борис Ельцин издал Указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации». 22 августа 2019 года во всех регионах страны проходят торжественные праздничные мероприятия, поскольку ровно 350 лет назад триколор впервые стал символом России.