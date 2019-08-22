Москва, 22 августа, 2019, 05:10 — ИА Регнум. С осуждением теракта в Буркина-Фасо и соболезнованиями родным погибших выступил МИД РФ.

U.S. Marine Corps Африка. Конфликт

«В Москве решительно осуждают эту преступную вылазку и выражают серьёзную озабоченность усилением террористической угрозы на территории Буркина-Фасо», — сообщили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в провинции Сум (Буркина-Фасо) в ходе теракта 20 августа были убиты 24 военнослужащих, 17 получили ранения.