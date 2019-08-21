Кабул, 22 августа, 2019, 00:57 — ИА Регнум. Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.

U.S. Army Американские солдаты ведут бой в Афганистане

Агентство сообщает, что в заявлении не указаны имена погибших и обстоятельства смерти военнослужащих. Отмечается, что после инцидент количество погибших американских военных в Афганистане достигло по меньшей мере 14 тысяч за время действия миссии США.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа спецпредставитель США Залмай Халилзад отправился в Афганистан для продолжения переговоров с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это уже девятый раунд переговоров между представителями Соединенных Штатов и террористической организации.