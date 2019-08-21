Берлин, 21 августа, 2019, 21:37 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Великобритании есть 30 дней на принятие решения по Brexit, 21 августа передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Говорилось, что мы, возможно, найдем решение за два года. Но мы можем попробовать найти его за ближайшие 30 дней, почему бы и нет?» — заявила Меркель.

Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.

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