Берлин, 21 августа, 2019, 20:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что есть «достаточно возможностей» для заключения соглашения по Brexit, 21 августа передаёт агентство Reuters.

Bundesregierung Борис Джонсон и Ангела Меркель

«Я просто хочу откровенно сказать всем нашими немецким друзьям… мы в Великобритании хотим сделки» , — заявил Джонсон на пресс-конференции в Берлине.

Джонсон находится в столице Германии на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. 22 августа Джонсон проведёт переговоры в Париже с Эммануэлем Макроном.

Читайте также: Меркель отказала Джонсону в пересмотре соглашения о Brexit