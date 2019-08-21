Берлин, 21 августа, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переговоры по соглашению о Brexit не будут возобновлены, 21 августа передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Заявление было сделано на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном после его прибытия в Берлин.

Джонсон прибыл в Германию именно для переговоров о изменении соглашения по Brexit. Лидеры ЕС уже заявляли, что не намерены пересматривать сделку.

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