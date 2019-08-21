Берлин, 21 августа, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пока не поддерживает идею включения РФ обратно в G7. Об этом он заявил на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Джонсон заявил, что он в курсе о «попытках реинтегрировать Россию в «Большую семерку». Напомним, ранее об этом высказывались президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон.

«Должен сказать, что, учитывая, что произошло в Солсбери, учитывая использование химического оружия на британской земле, учитывая продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну на Украине, учитывая провокации, которые устраивает Россия не только на Украине, но и во многих других местах, я пока еще не вижу предпосылок для возвращения России в G7», — сказал Джонсон.

Он добавил, что, по его мнению, по этому вопросу Соединенное Королевство и Германия придерживаются одного мнения.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, полиция Великобритании так и не нашла доказательств причастности России к отравлению в городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Напомним, отравление произошло весной 2018 года. Руководство Великобритании обвинило в этом Москву, утверждая, что вещество, которым якобы они отравились, было произведено в России. Но никаких доказательств причастности нашей страны к этому делу нет.