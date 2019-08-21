Екатеринбург, 21 августа, 2019, 18:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге разрабатывают проект городского аналога Московского центрального кольца. Об этом заявил мэр Александр Высокинский журналистам.

Екатеринбург.рф План метро

По словам градоначальника, в разработку проекта включился новый глава Свердловской железной дороги Иван Колесников.

Планируется, что кольцевую маршрутную линию для электрички частично интегрируют с городским метро, сказал мэр. Электропоезд будет идти через микрорайоны Солнечный и Академический.

Напомним, 9 августа 2019 года в УК «Академический» заявляли, что через микрорайон пустят высокоскоростную электричку. Маршрут запустят к 2023 году.