Сана, 21 августа, 2019, 18:36 — ИА Регнум. Йеменские хуситы продолжат сбивать беспилотники США и «правительственной коалиции», 21 августа передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

«В нашем небе больше не будет нарушений, как это было раньше. В ближайшие дни всех ждут большие сюрпризы» , — заявил в «Твиттере» военный представитель хуситов Яхья Сария.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 августа в йеменской провинции Дхамар хуситами был сбит американский разведывательный беспилотник MQ-9.

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