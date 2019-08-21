«Ждите сюрпризов!» — хуситы продолжат сбивать беспилотники США в Йемене
Сана, 21 августа, 2019, 18:36 — ИА Регнум. Йеменские хуситы продолжат сбивать беспилотники США и «правительственной коалиции», 21 августа передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Война в Йемене
«В нашем небе больше не будет нарушений, как это было раньше. В ближайшие дни всех ждут большие сюрпризы», — заявил в «Твиттере» военный представитель хуситов Яхья Сария.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 августа в йеменской провинции Дхамар хуситами был сбит американский разведывательный беспилотник MQ-9.
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