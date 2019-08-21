Симферополь, 21 августа, 2019, 17:58 — ИА Регнум. В 2019 — 2020 учебном году в Республике Крым за парты сядут 208 тысяч школьников. Об этом ИА REGNUM 21 августа сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи РК.

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«При этом 23,7 тысячи из них — первоклассники, что на 700 человек больше, чем в прошлом учебном году. В одиннадцатом классе будут учиться 9,9 тысячи детей», — отметили в министерстве.

Отметим, что в 2019 году праздничная линейка и новый учебный год для школьников Крыма начнётся 2 сентября. Проверку к новому учебному году прошли более 500 школ.