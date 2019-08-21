Мадрид, 21 августа, 2019, 16:00 — ИА Регнум. «Безоговорочное «нет». Глава Европейского совета Дональд Туск отверг в минувший вторник предложение британского премьер-министра Бориса Джонсона исключить «ирландскую гарантию» из соглашения о Брексите», — сообщает испанское издание El Pais. Аргументом Лондона было то, что «гарантия» противоречит британскому суверенитету, а отказ от нее помог бы избежать стихийного Брексита. С точки зрения Туска, этому предложению недостает «реалистичных альтернатив», которые позволили бы не допустить появления физической границы в Ирландии. Соединенное Королевство высказывается категорично: если в соглашение не будет включена эта поправка, произойдет жесткий Брексит».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Все началось в понедельник, 19 августа, когда Борис Джонсон в официальном письме попросил исключить т.н. «бэкстоп» из договоренностей. Ответ ЕС был резким.

«Эта гарантия — механизм безопасности, чтобы избежать жесткой границы на острове, и она останется, пока не будет найдена альтернатива. Те, кто возражают против «бэкстопа» и не предлагают реалистичных альтернатив, на деле поддерживают восстановление границы. Даже если им не хочется это признавать», — написал в Twitter председатель Европейского совета.

Послание Джонсона Туску сопровождается встречами на самом высоком уровне: сегодня — с Ангелой Меркель в Берлине, завтра — с Эммануэлем Макроном в Париже. Этот шаг навстречу можно трактовать двояко: либо премьер-министр Великобритании не исключает, что парламент может ратифицировать пакт об упорядоченном выходе из ЕС вопреки ухудшению отношений с Брюсселем, либо рассчитывает переложить на Евросоюз ответственность за отсутствие соглашения, выдвигая заведомо невыполнимые условия.