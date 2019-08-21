Николаев, Украина, 21 августа, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Сотрудники СБУ обнаружили на Южно-Украинской АЭС оборудование для добычи (майнинга) криптовалюты, сообщило 21 августа издание Strana.ua со ссылкой на документы районного суда Николаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика Украины

Представители спецслужбы обнаружили оборудование в режимных помещениях станции. В результате размещения оборудования были разглашены сведения о физической защите АЭС.

В СБУ подозревают, что к добыче криптовалюты может быть причастна охрана станции.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее в Назрановском районе Ингушетии была обнаружена подпольная ферма по добыче криптовалюты, которую незаконно подключили к линии электропередачи.

Читайте также: Подпольная криптоферма, воровавшая электричество, обнаружена в Ингушетии