Лондон, 21 августа, 2019, 15:05 — ИА Регнум. В честь своего 100-летия британская компания Bentley выпустила изображения концепта EXP 100 GT, показывающий, какими будут автомобили Bentley в ближайшие полтора десятилетия. Об этом сообщается на сайте компании.

Bentleymedia Bentley EXP 100 GT

В концепт-каре EXP 100 GT сочетается прошлое и настоящее Bentley. Массивная решетка состоит из 6 тыс. светодиодов. Вместо круглых сдвоенных фар у концепта одинарные ходовые огни. На капоте, как и положено у автомобилей британской марки, фигурка крылатой буквы «В».

Размеры Bentley EXP 100 GT составляют 5,8 на 2,4 метра. Весит концепт-кар немало — 1 900 кг. При том, что композитный кузов, изготовлен с использованием алюминия и карбона.

Внутри автомобиль отделан экологически чистыми материалами: кожей, шерстью, деревом, медью и алюминием.

Под капотом у концепта британской компании электрическая силовая установка, максимальный крутящий момент которой достигает 1 500 Нм. Для разгона с 0 до 100 км/ч EXP 100 GT потребуется всего 2,6 секунды. Максимальная скорость составляет 300 км/ч. Проехать без подзарядки авто способно расстояние равное 700 км.

Напомним, недавно стало известно, что компания Bentley отказалась от своих планов по выпуску кроссовера Bentayga в кузове «купе» и от разработки нового компактного кроссовера.

Читайте также: В Британии на аукционе продан седан Bentley Flying Spur