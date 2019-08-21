Аддис-Абеба, 21 августа, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Таможенные органы Эфиопии уже во второй раз задержали незаконно ввезенную и незадекларированную иностранную валюту в юго-восточной части страны. Эфиопская таможенная комиссия изъяла нелегально ввезенного золота и иностранной валюты на общую сумму около 400 тысяч долларов США.

Abdirahman Isak Aden Джиджига

По словам Дебелле Кабета, которая является уполномоченным таможенной службы, задержанный был арестован в районе Бомбаса недалеко от Джиджиги в юго-восточной части Эфиопии. Кабета выразила признательность сотрудникам таможни, работающим на контрольно-пропускных пунктах, сотрудникам службы безопасности и членам сообщества в этом районе за их эффективную работу по борьбе с контрабандой. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Borkena.

В начале августа 2019 года на контрольно-пропускном пункте Тогочале в юго-восточной части Эфиопии в первый раз за месяц было изъято иностранной валюты (доллар США и саудовский риал) на сумму в 80 тысяч долларов США. Нарушитель, задержанный во время второй попытки незаконно переправить валюту и драгоценные металлы, пытался провезти их через границу в бензиновой канистре.