Аддис-Абеба, 21 августа, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Эфиопия намерена импортировать четыре миллиона центнеров пшеницы до первой недели сентября 2019 года в рамках усилий по облегчению бремени инфляции для населения и для противодействия ухудшению ситуации с продовольственной безопасностью в Эфиопии. На брифинге для журналистов в директор по связям с общественностью Министерства финансов Эфиопии Хаджи Эбса заявил, что цены на продовольственные товары, в основном на пшеницу и другие зерновые, значительно выросли с июня 2019 года. По словам директора, уровень инфляции на продовольственные товары составил 19,6% в июне и 20,1% в июле 2019 года. Аналогичным образом, цены на продовольственное масло и сахар выросли без видимых причин. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Иван Шилов ИА REGNUM Эфиопия

Директор объяснил растущую инфляцию проблемами безопасности и снижением производительности в результате этих проблем безопасности. 1,5 миллиона центнеров пшеницы уже достигли порта Джибути и будут распределены по регионам Эфиопии до конца августа. Тем не менее, три месяца назад Министерство сельского хозяйства Эфиопии объявило о планах прекратить импорт пшеницы путем введения механизированного земледелия и оказания помощи мелким фермерам в ирригационном сельском хозяйстве.

В конце этого сезона сбора урожая страна ожидает собрать 374 миллиона центнеров основных культур, включая пшеницу. Пшеница составляет четвертую по величине долю в общем объеме производства зерновых в Эфиопии.

В настоящее время Эфиопия тратит ежегодно около одного миллиарда долларов США на импорт пшеницы и удобрений. В эфиопском сельском хозяйстве по-прежнему преобладают мелкие фермеры, которые занимаются богарным земледелием по всей стране, и страна обладает огромным потенциалом для орошения и механизированного земледелия.