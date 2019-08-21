Сеул, 21 августа, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA Motors опубликовала 3D модель салона нового спортивного внедорожника Mohave the Master. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

3D макет салона Mohave the Master

Известно, что официально данный автомобиль будет представлен в сентябре текущего года.

На рынке Южной Кореи спортивный внедорожник появится в двух вариациях: Platinum стоимостью 47 млн — 47,5 млн вон ($39 100~$39 500) и Masters стоимостью 51,6 млн — 52,1 млн вон ($42 900~$43 300).

Известно, что салон автомобиля будет представлен в трех цветовых решениях: коричневый, серый и черный.

В дополнение к пятиместным и семиместным моделям, компания намерена выпустить и шестиместную модель автомобиля Mohave. Под капотом южнокорейского автомобиля дизельный мотор V6 мощностью 260 л. с. на 3,0 л. и крутящим моментом 57,1 кгс·м.

Известно, что новый автомобиль также будет оснащен системой удержания в пределах полосы, системой предотвращения столкновений при выезде с парковки задним ходом, системой предупреждения об усталости водителя, системой автоматического переключения света, а также круиз-контролем и системой движения по магистрали.