Москва, 21 августа, 2019, 12:34 — ИА Регнум. В новом учебном году в Москве количество первоклассников составит 109 тыс. человек. Об этом 21 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования и науки столицы.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Первоклассники. Школьная линейка

«В 2018/2019 учебном году в первые классы были зачислены более 106,6 тыс. ребят, из них 91,5% обучались в районе проживания. Мы ожидаем, что в новом учебном году школу в районе проживания выберет еще большее количество родителей, а общее количество первоклассников составит около 109 тыс. человек», — рассказали в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в новом учебном году появится 12 новых школ и зданий с дошкольными группами.

Общее количество учеников в образовательных организациях столицы, по прогнозу департамента, достигнет 980 тыс. человек.