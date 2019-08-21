Ростов-на-Дону, 21 августа, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Жителям Ростовской области желательно запастись прохладной водой. Синоптики предупреждают жителей Дона о сильной жаре.

dimitrisvetsikas1969 Жара

«Сильная жара ожидается во второй половине дня 22−23 августа местами по югу и востоку Ростовской области (до 40 градусов)», — говорится в экстренной информации Гидрометцентра России.

Напомним, что сильная жара, до +42 градусов, ожидается в Калмыкии и Астраханской области. Столбики уличных термометров также высоко поднимаются в Волгоградской области.

ИА REGNUM ранее сообщало, что управление МЧС России по Ростовской области объявило штормовое предупреждение в связи с высоким классом пожароопасности. Спасатели призывают жителей Дона соблюдать правила пожарной безопасности.