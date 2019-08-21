Москва, 21 августа, 2019, 11:00 — ИА Регнум. В России нет ограничений на использование флага и герба. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Peggy_Marco Флаг России

«Мы полностью поддерживаем идеи популяризации госсимволики, поскольку это помогает развитию патриотизма и гражданственности, но обращаем внимание, что никаких излишних ограничений на ее использование гражданами в настоящее время нет», — заявил Крашенинников.

Так он отреагировал на то, что в СМИ периодически освещаются призывы общественных и политических деятелей к снятию излишних ограничений на использование российской государственной символики, чтобы предоставить гражданам возможность выражать таким образом любовь к своей стране.

«Граждане и организации вправе беспрепятственно использовать Государственный флаг Российской Федерации и Государственный герб Российской Федерации в любой день по своему усмотрению, соблюдая при этом уважительное отношение к государственным символам, а следовательно к государству и обществу», — уточнил парламентарий.

22 августа Россия отмечает День Государственного флага.