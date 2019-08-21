Пекин, 21 августа, 2019, 10:31 — ИА Регнум. С учетом опыта строительства своего первого отечественного авианосца Тип 001A китайские корабелы заявили о своей способности построить любой тип военного корабля. Об этом пишет китайское издание Global Times, являющееся структурным подразделением газеты «Жэньминь жибао», печатного органа ЦК КПК.

Sohu.com Спуск на воду китайского авианосца «Шаньдун»

Ху Вэньминь, председатель China Shipbuilding Industry Corporation и руководитель программы строительства китайских авианосцев заявил: «Китай теперь имеет зрелую команду конструкторов и кораблестроителей, средний возраст членов этой команды составляет 36 лет». Он также сказал, что «какой бы тип авианосца наша страна ни хотела развивать в будущем, мы можем это сделать самостоятельно». Он добавил, что команда с учетом её опыта способна построить любой тип военного корабля.

Авианосец Тип 001A был спущен на воду в апреле 2017 года и прошел шесть ходовых испытаний с мая 2018 года. В настоящее время этот авианосец проходит седьмые ходовые испытания. Они начались 1 августа 2019 года. Пока корабль находится в море. Предполагается, что эти испытания будут последними перед передачей авианосца военно-морскому флоту Китая.

ИА REGNUM ранее сообщало, что авианосец Тип 001A может нести на борту 36 китайских истребителей J-15.