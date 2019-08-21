Астана, 21 августа, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выбрать на должность главы фракции партии «Нур Отан» («Свет Отечества») Нурлана Нигматулина, сообщает 21 августа агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Во время расширенного заседания политического совета партии «Нур Отан» («Свет Отечества») Назарбаев заявил, что фракция правящей партии в парламенте должна быть «боевая».

Бывший глава республики отметил, что предложение о назначении нового руководителя фракции никак не связано с работой действующего главы Гульмиры Исимбаевой. «Я уверен, что он усилит работу фракции, как спикер Мажилиса, он сможет задать работу фракции», — добавил Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в Нур-Султане проходит расширенное заседание политического совета правящей партии «Нур Отан». Ранее Нурсултан Назарбаев предложил провести совместное заседание правительства Казахстана и фракции правящей партии.