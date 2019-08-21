Снижается качество образования — о вреде ЕГЭ
Москва, 21 августа, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Результатом введения ЕГЭ стало резкое снижение качества школьного образования в России, считает доцент Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Соловьёв. Об этом он заявил 21 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, который заявил, что в настоящее время нет запроса на радикальное изменение Единого государственного экзамена.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Кравцова, запрос на радикальные изменения в Едином государственном экзамене отсутствует в обществе в настоящее время. По его словам, в Рособрнадзоре изучили предложения по совершенствованию ЕГЭ, которые поступили в 2019 году. Такой сбор проводится ежегодно, в этом году ведомство получило около 40 предложений, в большинстве случаев — технического характера.