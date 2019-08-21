Москва, 21 августа, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Результатом введения ЕГЭ стало резкое снижение качества школьного образования в России, считает доцент Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Соловьёв. Об этом он заявил 21 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, который заявил, что в настоящее время нет запроса на радикальное изменение Единого государственного экзамена.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«С моей точки зрения, ЕГЭ в той форме, в которой он существует, с момента его введения является безусловно вредным явлением в системе российского образования, — сказал Соловьев. — То, что он показал достаточно быстро, это снижение целого ряда качественных характеристик получаемого в школе образования. Прежде всего это касается умения высказывать собственные мысли и аргументировать их. Это касается нешаблонных способов мышления и навыков письменной речи. Довольно часто сторонники ЕГЭ утверждают, что эти изменения являются следствием распространения интернета. Но с моей точки зрения, это довольно слабый аргумент».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Кравцова, запрос на радикальные изменения в Едином государственном экзамене отсутствует в обществе в настоящее время. По его словам, в Рособрнадзоре изучили предложения по совершенствованию ЕГЭ, которые поступили в 2019 году. Такой сбор проводится ежегодно, в этом году ведомство получило около 40 предложений, в большинстве случаев — технического характера.