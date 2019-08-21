Чэнду, Китай, 21 августа, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Семь человек погибли, более 24 числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней в провинции Сычуань в Китае, сообщает портал Zhongguo Qingnian wang.

Orange County Archives Оползень

Согласно последним данным, число жителей, находящихся в зоне бедствия превысило 34 тысячи человек. Местные власти провели эвакуацию еще 13,2 тысяч человек. Всего от стихийных бедствий погибли семь человек, шестеро получили травмы, еще более 24 человек остаются пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в провинции Сычуань были обнаружены тела четырех погибших в результате схода оползня на участке железной дороги Чэнду-Куньмин. Отмечалось, что на момент трагедии 17 рабочих занимались ремонтом поврежденных железнодорожных путей, пострадавших в результате предыдущего схода оползня.