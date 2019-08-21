Петропавловск-Камчатский, 21 августа, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Жители посёлка Озерной на Камчатке вновь жалуются на «медвежий террор». Рано утром 21 августа родители, ведущие малышей в детский сад, вынуждены были бегом вернуться домой. На территории детсада гулял огромный медведь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mattyman17 Медведь

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«Медведь утром пришёл в детский садик! В WhatsApp все друг друга предупреждали утром, чтобы были осторожны. Его охотники ждали — а он спрятался. Потом увидели, что он выбежал, побежал к детской площадке. Наблюдают пока, прячется. В поселке-то тоже особо не постреляешь. Будут стараться прогнать», — сообщили жители Озерного корреспонденту ИА REGNUM.

Люди рассказывают, что на речках скопилось огромное количество медведей. Звери голодные, ищут рыбу в реке, но не находят и идут в посёлки. Жители Озерного намерены провести сход и принять официальное решение о закрытии реки Озерная для промышленного рыболовства.

Еще одна жительница посёлка рассказала, что утром на подоконнике обнаружила следы медвежьих лап. Она в соцсетях предупредила земляков, чтобы закрывали на ночь окна — чтобы зверь не учуял запах еды.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Озерного жалуются на «медвежий террор». Есть человеческие жертвы, а медведей за последнюю неделю убили уже более 15 особей. Люди боятся выходить из домов. На подходах к Курильскому озеру скопились десятки голодных медведей. Косолапые приходят даже в центр Петропавловска-Камчатского в поисках пищи, атакуют поселения. Губернатор Камчатки Владимир Илюхин называет ситуацию «обычной».