Хабаровск, 21 августа, 2019, 04:45 — ИА Регнум. Уровень Амура у Хабаровска по состоянию на 6 часов утра по местному времени 21 августа превысил отметку «опасные явления» на 1 см и составил 601 см, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Andshel Амур

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Ситуацию усугубляют дожди, добавляющие воды в уже переполненные реки региона.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные ливни ухудшили паводковую ситуацию в ДФО. Наиболее сложная ситуация в Приморье и Хабаровском крае.