Вашингтон, 20 августа, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп допускает, что налоги в Соединённых Штатах могут быть снижены для того, чтобы стимулировать экономику. Об этом Трамп заявил журналистам сегодня, 20 августа.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

Напомним, что американские экономисты предрекают экономике США скорую рецессию. В администрации Трампа уже озаботились мерами по недопущению такого сценария. Одним из вариантов рассматривается снижение налогов.

Стоит отметить, что сам Трамп в рецессию не верит, даже несмотря на то, что американские рынки демонстрировали нестабильность. Только за 14 августа американские рынки упали в среднем на 3%.

Сегодня, общаясь с журналистами, Трамп подтвердил, что его администрация рассматривает различные варианты, в том числе снижение налогов. После этого Трамп начал нахваливать американскую экономику и утверждать, что в Европе и Азии «много проблем».

«Мы сейчас — страна номер один в мире по уровню экономики. У Европы много проблем. У Азии много проблем. И у Азии было много проблем. Вы посмотрите на Китай, у Китая был худший год за 27 лет, и они хотят заключить сделку с нами», — сказал президент США.