Екатеринбург, 20 августа, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский высоко оценил работу силовых ведомств в ходе празднования Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский

По мнению главы, работа силовиков в праздничные дни была «безупречной».

"Мы редко вас благодарим, и это наше упущение», — сказал градоначальник полицейским, сотрудникам МЧС и других профильных ведомств.

Напомним, День города объединил более 1 млн 200 тысяч человек в Екатеринбурге.17 августа 2019 года столица Среднего Урала отметила своё 296-летие.