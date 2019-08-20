Мэр Екатеринбурга призвал усилить защиту торговых объектов от терроризма
Екатеринбург, 20 августа, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Главу Екатеринбурга Александра Высокинского не устроила ситуация с антитеррористической защищенностью городских торговых объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Градоначальника неприятно удивил доклад главы городского управления Росгвардии Владимира Полепишина. Мэра не устроило количество торговых точек, чьи паспорта безопасности уже подписаны.
Высокинский поручил комитету по товарному рынку усилить работу в указанном направлении.
Напомним, 16 августа 2019 года, перёд Днём города, все ключевые площадки праздника были проверены на взрывоопасность. Проверку организовали екатеринбургская полиция вместе с представителями МЧС и специалистами по взрывобезопасности.