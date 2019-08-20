Екатеринбург, 20 августа, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Главу Екатеринбурга Александра Высокинского не устроила ситуация с антитеррористической защищенностью городских торговых объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Эдуард Бежанов ИА Красная Весна Кинолог с собакой

Градоначальника неприятно удивил доклад главы городского управления Росгвардии Владимира Полепишина. Мэра не устроило количество торговых точек, чьи паспорта безопасности уже подписаны.

Высокинский поручил комитету по товарному рынку усилить работу в указанном направлении.

Напомним, 16 августа 2019 года, перёд Днём города, все ключевые площадки праздника были проверены на взрывоопасность. Проверку организовали екатеринбургская полиция вместе с представителями МЧС и специалистами по взрывобезопасности.