Санкт-Петербург, 20 августа, 2019, 20:41 — ИА Регнум. В Петербурге начали демонтаж Западного флигеля Шуваловского дворца ради расширения Музея Фаберже по заказу фонда «Связь времен» Виктора Вексельберга. Как сообщают градозащитники, рабочие уже снимают провода, антенны, вынули из окон деревянные рамы.

Дарья Драй ИА REGNUM Музей Фаберже

«Выбрасывают внутреннее содержимое флигеля. Жители соседних домов сообщили об установке на их фасадах маячков», — заявили активисты.

Напомним, еще в апреле 2018 года Смольный под руководством экс-губернатора Георгия Полтавченко согласовал полный снос флигеля Шуваловского дворца в рамках проекта расширения Музея Фаберже.

После разбора западной части исторического здания там возведут новое сооружение с подземным этажом и мансардой.

Комитет по охране памятников (КГИОП) «под проект» сократил предмет охраны дворца. В суд в связи с такими планами сноса подали сопредеседатель регионального филиала ВООПИиК Александр Кононов и активистка Анна Капитонова. Разбирательства еще не закончены, но к сносу уже приступили, что возмутило градозащитников.

«В ходе судебного процесса выяснились важные подробности, в частности, подтверждено, что без предварительного проведения капитального ремонта до начала работ по демонтажу будет значительно повреждён соседний дом-памятник Дом И. Форша (Ю. Ф. Абазы), а также что разделы проекта по теплоснабжению, предполагающие подключение к существующим теплосетям, не согласованы с жителями близлежащих домов», — утверждают они.

Меж тем, как уточнил сегодня городской комитет по охране памятников (КГИОП), истцы в рамках судебных процессов не ходатайствовали об ограничительных мерах до вступления в силу решения суда. Так что все вышеописанное не имеет значения — строители находятся в своем праве.

«Собственник не имеет препятствий для выполнения работ по демонтажу флигеля, которые он осуществляет на основании согласованной документации и разрешения КГИОП», — заявили чиновники.

КГИОП подчеркнул, что в июне 2019 года Куйбышевский районный суд исследовал согласование комитетом проекта, а также распоряжение КГИОП об утверждении предмета охраны памятника. Суд признал законными проектные решения, в том числе по демонтажу флигеля.

В Смольном также обещали обеспечить сохранность Дома Форша на набережной Фонтанки, 23, где в музыкальном салоне Абаза впервые исполнили оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин».

Добавим, согласно проекту, Музей Фаберже будет расширен втрое. Музею отдали западную часть дворца Нарышкиных-Шуваловых на набережной Фонтанки, 21, литера А. Предполагается, что работы продлятся два года, после чего общая площадь западной части дворца увеличится с 686 до 23 189 кв. метров. Реконструкцию оплатит культурно-исторический фонд Виктора Вексельберга «Связь времен». Инвестиции составят 1,5 млрд рублей.

Отметим, впрочем, что первые заявления Главгосэкспертизы и Смольного в 2018 году гласили вовсе не о сносе Западного флигеля Дворца Шуваловых, а о его «реставрации» и «приспособлении под музейно-выставочный комплекс».

Кроме того, там говорилось и о восстановлении исторических габаритов парадного двора и фасада поперечного флигеля, разрушенного авиабомбой в 1942 году.

Реконструкция призвана связать дворцовый комплекс воедино, чтобы посетители сумели обходить парадные залы по кругу.

Дом на набережной Фонтанки, 21, является объектом культурного наследия федерального значения. Его построили для семьи графов Воронцовых, в 1799 году он перешел дворянскому роду Нарышкиных, при которых здание значительно расширилось. Когда в 1846 году Софья Нарышкина вышла замуж за будущего предводителя петербуржского дворянства Петра Шувалова, в истории дворца на Фонтанке появился третий владелец, который кардинально расширил западную часть здания — как раз ту, которую в наши дни решено приспособить для современного использования под музейно-выставочный комплекс.

Дворец на Фонтанке не раз подвергался перепланировке и менял хозяев. После национализации в 1918 году здесь располагались Музей дворянского быта, конструкторские бюро, Дом печати и Дом дружбы народов.

В 2006 году правительство Петербурга передало дворец в аренду фонду Вексельберга для создания здесь музея частных коллекций. В 2013 году после масштабной реставрации открылся музей Карла Фаберже, здесь выставили, в частности, пасхальные яйца, принадлежавшие российской императорской семье, которые вывезли за границу после революции и которые Виктор Вексельберг выкупил в начале 2000-х годов.