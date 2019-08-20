Москва, 20 августа, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что первичное звено российской системы здравоохранения находится в крайне плачевном состоянии, и если эту ситуацию не переломить, то эффекта от национального проекта «Здравоохранение» не будет. Об этом президент заявил сегодня, 20 августа, на совещании в Кремле.

Ruscur.ru Медицина

«Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится. Потому что в первичном звене провал — вот в чём проблема», — сказал президент России.

Первичное звено здравоохранения должно быть укреплено, и для этого необходимо принять дополнительные меры.

Российский лидер попросил Министерство здравоохранения и правительство в целом детально проанализировать всю систему первичного уровня здравоохранения, и особенно качество организации заработной платы в первичном звене.

«В целом по стране мы вроде как добились целевых показателей — 200% по экономике региона, но это далеко не везде так», — напомнил Путин.

К 1 октября правительство должно подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения.

К 1 июля 2020 года во всех регионах должна быть подготовлена своя программа модернизации первичного звена здравоохранения.